الامارات | لحظة تاريخية تنتظر عشاق كريستيانو رونالدو الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة تاريخية تنتظر عشاق كريستيانو رونالدو الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موعد مع التاريخ، اليوم الأربعاء (الساعة 22:45 بتوقيت الإمارات) في حال سجل بمرمى إيرلندا ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، إذ سيصبح أكثر لاعب تهديفاً في العالم، وسينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد الأهداف الدولية، الذي يتقاسمه حاليا مع الإيراني المعتزل علي دائي برصيد 109 أهداف لكل واحد منهما.

وإذ لم يتمكن رونالدو من التسجيل فإنه يمتلك فرصتين إضافيتين للتسجيل عندما تواجه البرتغال منتخب قطر في الجولة الخامسة من التصفيات في الرابع من سبتمبر الجاري، وأذربيجان في الجولة السادسة في السابع من الشهر ذاته.

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، بسبعة نقاط بفارق الأهداف أمام صربيا، علما بأن متصدر المجموعة يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما يخوض الوصيف الملحق الأوروبي.

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