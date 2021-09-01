الامارات | "يو إف سي" تعود إلى أبوظبي مع نزاليّن مرتقبيّن على لقب بطولة العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن "يو إف سي" تعود إلى أبوظبي مع نزاليّن مرتقبيّن على لقب بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود إثارة وحماس بطولات يو إف سي إلى جزيرة ياس في أبوظبي من خلال سلسلة من النزالات والفعاليات لعشاق رياضات الفنون القتالية، أبرزها بطولة يو إف سي 267 التي تتضمن نزاليّن مرتقبيّن على لقب بطولة العالم، عندما يدافع يان بلاهوفيتش، بطل يو إف سي في الوزن الخفيف الثقيل، عن لقبه للمرّة الثانية أمام المصنف الأول جلوفر تيكسيرا، فيما يشهد النزال الرئيسي الشريك مواجهةً استثنائية يتطلع فيها الجامين ستيرلينج، بطل يو إف سي لوزن بانتام، لرد الدين لمنافسه بيتر يان، حامل اللقب السابق والمصنّف الأول.

تنطلق بطولة يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا يوم السبت 30 أكتوبر على حلبة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، على أن تبدأ المنافسات التمهيدية في الساعة 6:30 مساءً بحسب التوقيت المحلي، والنزالات الرئيسية في الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي.

ويتطلع البولندي بلاهوفيتش الذي يحمل في رصيده 28 فوزاً و8 هزائم إلى تعزيز فوزه الأخير بحزام فئته بعد إلحاقه الهزيمة ببطل الوزن المتوسط، إزرايل أديسانيا. ويتمتع بلاهوفيتش بخبرة 14 عاماً في مجال الفنون القتالية المختلطة، وحقق انتصارات مذهلة بالضربة القاضية على لوك روكهولد ودومينيك ريس وكوري أندرسون، حيث يدخل حلبة الاتحاد أرينا واضعاً نصب عينيه تحقيق نصرٍ آخر ليواصل تربعه على قمة وزن خفيف الثقيل.

من ناحيته، يدخل الأمريكي تيكسيرا حلبة النزال حاملاً في جعبته 32 فوزاً و7 هزائم، ويأمل في حصد ثاني ألقابه في يو إف سي من خلال التغلّب على بلاهوفيتش. ويتميّز أسلوب تيكسيرا بالمزج بين اللكمات القوية والجوجيتسو البرازيلي، التي يحمل حزامها الأسود.

وفي النزال الرئيسي الثاني، يخطط ستيرلينج صاحب الـ 20 فوزاً و3 هزائم لترسيخ أحقيته بلقب وزن بانتام ضمن بطولة يو إف سي من خلال تقديم أداء قويّ أمام يان، بعدما تمكّن من هزيمته للمرة الأولى بالاستبعاد في شهر مارس. وبفضل مهارته في المصارعة، حقق ستيرلينج انتصارات مستحقّة على كوري ساندهاجن وبيدرو مونهوز وجيمي ريفيرا.

في المقابل، يبدو الروسي يان، الذي يحمل 15 فوزاً وهزيمتين فقط، على أكمل الاستعداد لإحباط خطط ستيرلينج، والانتقام من خسارته بالاستبعاد أمامه، واستعادة بطولة يو إف سي في وزن البانتام.

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