المنتخب الأولمبي يكسب منتخب المهرة بهدف نظيف في أولى مبارياته التجريبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

فاز المنتخب الأولمبي لكرة القدم على منتخب المهرة بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما عصر الثلاثاء على ملعب مخبال بمدينة الغيضة في اول لقاء تجريبي للمنتخب ضمن معسكره التدريبي الذي يقام بالمهرة.



قدم الفريقان مباراة رائعة وكرة قدم راقية استمتع بها الجمهور.

جاء هدف المباراة بامضاء اللاعب حمزة حمود في الدقيقة ال26 من الشوط الثاني قبل دقيقتين من إهدار أحمد عنان ركلة جزاء.

من جانبه حاول منتخب المهرة مجاراة المنتخب الأولمبي سعيا لتعديل النتيجة وفرض نفسه نداً قوياً غير فارق الخبرة حالت دون ذلك ، لينتهي اللقاء بفوز الأولمبي بهدف وحيد في أولى مبارياته التجريبية.

أدار اللقاء الحكم مرزوق صرنج وساعده فؤاد سالم والطيب محمد ، وسالم بلحاف حكماً رابعاً.

حضر المباراة وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب الاستاذ بدر سالم كلشات والمدير المالي والاداري بديوان المحافظة الأستاذ عدنان محمد بادينار و نائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة الكابتن عادل رزق ورئيس فرع اتحاد كرة القدم الاثنين عمر ومستشار المحافظ لشؤون الرياضة الكابتن علي سعيد عبده وعدد من الشخصيات الرياضية وجمهور كبير اكتضت به مدرجات الملعب.