مانشستر يونايتد يحتفى بعودة كريستيانو رونالدو مستعيناً بـ أم كلثوم

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي باللغة العربية بموقع "تويتر" مقطع فيديو يحمل أغنية أم كلثوم: "كان لك معايا أجمل حكاية".

وتضمن المنشور إشارة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تعاقده مع مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

وحمل الفيديو الذي اشتمل على 11 ثانية فقط، مقطع من أغنية لكوكب الشرق: "كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله".

واختار حساب النادي الإنجليزي باللغة العربية لأغنية أم كلثوم الشهيرة، من أجل الاحتفال بعودة رونالدو إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، بعد رحلة احتراف في أوروبا مع فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويبدو أن صفحة النادي الإنجليزي باللغة العربية لم تجد طريقة مناسبة للاحتفال بعودة رونالدو، سوى بتلك الأغنية التي تحمل كلمات معبرة عن اللحظات السعيدة التي شهدها مانشستر يونايتد خلال فترة تواجد اللاعب مع الفريق، والتحليق في سماء أوروبا بالبطولات، سواء التتويج بالمحلية أو القارية.