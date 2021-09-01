حمدي النقاز يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

وصل التونسي، حمدي النقاز إلى القاهرة من أجل الشروع في التفاوض مع إدارة الزمالك على العودة للفريق.

وكان مصدر في نادي الزمالك قد كشف اليوم الأربعاء أن الساعات المقبلة سوف تشهد اجتماع بين إدارة الزمالك وبين اللاعب من أجل الاتفاق على شروط التعاقد.

وأفاد مراسل يلا كورة أن النقاز وصل إلى القاهرة على أن يتوجه لعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك.

وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي خلال الأيام الماضية ليكون لاعب حر.

وكان اللاعب التونسي صاحب الـ28 عامًا قد انضم للزمالك عام 2018 قبل أن يقوم بفسخ التعاقد مع النادي في ديسمبر من عام 2019 بسبب عدم الحصول على راتبه قبل أن يحرك دعوى ضد الزمالك.