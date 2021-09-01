مصدر: السوبر الأفريقي قد يقام في 24 أو 25 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الموعد المحتمل لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي.

وكان كاف قد استقر مع الاتحاد القطري لكرة القدم على إقامة المباراة يوم 24 سبتمبر قبل أن يتم تأجيل هذه المباراة.

وقال مصدر في كاف لمصراوي اليوم الأربعاء، أن اللجنة المنظمة في قطر لمباراة السوبر، قد عقدت اجتماع أول أمس، وطلبت من الاتحاد الأفريقي رسميا تأجيل مباراة السوبر إلى 24 أو 25 ديسمبر المقبل بدلا من 24 سبتمبر."

المصدر نفسه أضاف أن الاتحاد الأفريقي لم يرد على الاقتراح القطري بشكل نهائي خاصة وأنه سيقوم في البداية بمخاطبة الأهلي حامل لقب دوري الأبطال والرجاء حامل لقب الكونفدرالية لمعرفة موقف الفريقان من الموعد المحتمل الجديد.