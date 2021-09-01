مهاجم شباب الأهلي يعلن عبر الخليج 365 توقيعه لسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن فهد جمعة مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي، توقيعه علي عقود انضمامه رسمياً لنادي سموحة لمدة موسمين مع وجود بند يسمح للأهلي بإعادته بعد الموسم الأول مع الفريق السكندري.

وأضاف فهد جمعة في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أنهيت منذ قليل توقيعي مع سموحة وأتمني أن أكون عند ظن مسؤولو النادي السكندري وأن أقدم مستوي جيد في تجربة الإعارة وأعود للأهلي فيما بعد".

وأوضح: "كان لدي الكثير من العروض المحلية من أندية سيراميكا كليوباترا وإنبي والاتحاد السكندري والجونة لكن في النهاية اخترت الانتقال إلي سموحة لشعوري بأنني سأحصل فيه علي فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته: "أشكر النادي الأهلي الذي وافق علي إعارتي وأتمني أن أكون يوما ما ضمن نجوم الفريق الأول وأساعده علي حصد المزيد من البطولات".