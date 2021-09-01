بث مباشر ليبيا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمباراة ليبيا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، في افتتاح المرحلة الثانية، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 1-9-2021.

يستضيف منتخب ليبيا نظيره منتخب الجابون على ملعب شهداء بنينا، في افتتاح المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وذلك ضمن المجموعة السادسة التي تضم مصر وأنجولا.

تنطلق صافرة بداية مباراة ليبيا والجابون في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، بإدارة من الحكم الاثيوبي “باملاك تيسيما ويسا”.

وينقل بث مباشر ليبيا والجابون في تصفيات كأس العالم على قناة ليبيا 218، كما ينقل اللقاء على قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”.

وتعتبر مباراة ليبيا أمام الجابون هي الأولى له في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تم إعفاءه من خوض المرحلة الأولى، بجانب العديد من المنتخبات ذات التصنيف المتقدم.

وأخفق منتخب ليبيا في التأهل إلى بطولة كأس العرب 2021، حينما خسر أمام شقيقه منتخب السودان بهدفٍ دون رد في الدور التمهيدي، في آخر مبارياته الرسمية يوم 19 يونيو الماضي.

وسيحاول المدرب الإسباني المخضرم خافيير كليمينتي قيادة منتخب ليبيا للظهور بشكل مُشرف في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والمنافسة حتى الرمق الأخير على خطف بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية.

ولم يسبق للمنتخب الليبي الوصول إلى كأس العالم من قبل، ويعد حصوله على وصافة بطولة كأس أمم أفريقيا 1982 التي أقيمت على أراضيه، هو أفضل إنجاز له على مدار تاريخه منذ ان تأسس في عام 1962.

على الجهة المقابلة، يتطلع منتخب الجابون تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس نوفو إلى الوصول للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2022، ولما لا، فهو يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، وعلى رأسهم نجم آرسنال الإنجليزي، “بيير إيمريك أوباميانج”.

ولم ينجح المنتخب الجابوني في التأهل إلى بطولة كأس العالم من قبل، ويعتبر أفضل انجاز حققه هو التأهل إلى دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 1996، التي أقيمت في جنوب أفريقيا.