بث مباشر مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، في افتتاح المرحلة الثانية، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 1-9-2021.

يستضيف المنتخب المصري نظيره الانجولي على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة وعينه على تحقيق الفوز من اجل انطلاقة قوية في رحلة المشوار الى مونديال قطر 2022.

كانت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا في مرحلتها الثانية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم المالي “بوبو تراوري”.

وينقل بث مباشر مباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”، وتنقل ابضا على قناة سبورت تي في 5 البرتغالية، كما تنقل بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

تعتبر مواجهة مصر وانجولا اليوم هى السادسة في تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين، حيث استطاع منتخب الفراعنة ان يحقق الفوز في 3 مباريات، وكان التعادل حاضراً في مبارتين.

ويعود آخر لقاء جمع بين المنتخبين الى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008، وفاز وقتها المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف، سجل للفراعنة حسني عبد ربه وعمرو ذكي، بينما سجل هدف انجولا مانوتشو.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة “حسام البدري” قائمة اللاعبين النهائية استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وشملت قائمة منتخب مصر ٢٧ لاعبا من بينهم “محمد صلاح” “ومحمد النني” المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا.

وجاءت قايمة منتخب مصر كالآتي: محمد الشناوي والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي قفشة ومحمد صلاح ومحمد النني .

وضم حسام البدري 9 لاعبين من الأهلي لقائمة منتخب مصر و6 لاعبين من الزمالك وضم البدرى من بيراميدز 4 لاعبين هم على جبر وعمر جابر وعبدالله السعيد ورمضان صبحي ومن سموحة اثنين لاعبين وهم مصطفى فتحى والهانى سليمان ومن الإسماعيلى باهر المحمدى إلى جانب اللاعبين المحترفين.