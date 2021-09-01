من هو معلق مباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة اون سبورت

تعرف على هوية معلق مباراة مصر وانجولا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والمقرر نقلها على قنوات اون تايم سبورت المصرية.

تنطلق مباراة مصر وانجولا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت المغرب: 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناتي اون تايم سبورتس 1، وقناة سبورت TV5 البرتغالية.

وينقل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جميع مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا بشكل مجاني، وذلك عبر القناة الرسمية للفيفا بموقع يوتيوب لتبادل الفيديوهات.

من هو معلق مباراة مصر وانجولا؟

قررت مجموعة قنوات اون تايم سبورت المصرية تكليف المعلق الرياضي الشهير «حاتم بطيشة» للتعليق على مباراة مصر وانجولا من ستوديوهات القناة في القاهرة.

وسيكون حاتم بطيشة المعلق الرئيسي على القناة الصوتية الأولى بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بين جمهور كرة القدم المصرية، بينما سيكون المعلق القادم من الدوري السعودي بلال علام على القناة الصوتية الثانية لقناة أون تايم سبورت الأولى.

ما هو تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وانجولا؟

يقع تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وانجولا (اون تايم سبورت الاولى) على القمر الصناعي نايل سات، بتردد 10853، معدل ترميز 27500، معامل الاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، بدرجة 7.3 غرب.

ويتواجد تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي Eutelsat 7 west A ، اتجاه 7.3 غربًا، استقطاب أفقي، وترميز 27500، وتصحيح DVB-s Qpsk 5/6 بتشفير مفتوح.

وكانت آخر مباراة نقلتها اون تايم سبورت في البث المباشر جمعت المقاولون العرب والاتحاد السكندري يوم 28 اغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق السكندري بنتيجة 1/3.