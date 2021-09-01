تعرف على موعد مباراة الجزائر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

يسعى المنتخب الجزائري إلى تحقيق انطلاقة موفقة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، عندما يواجه جيبوتي.



وأوقعت قرعة تصفيات كأس العالم منتخب الجزائر في المجموعة الأولى، إلى جانب جيبوتي وبوركينا فاسو والنيجر.

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في تصفيات كأس العالم، الخميس، عندما يستضيف جيبوتي، على ملعب مصطفى تشاكر.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وأكدت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أن مباريات "محاربي الصحراء" في تصفيات كأس العالم ستُنقل على القناتين الأولى والسادسة حصريا داخل الجزائر.

وأوضحت المؤسسة أن المباريات ستكون ضمن الترددات الموجودة لمنطقة البث الخاصة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط عبر النايل سات، بتقنية البث عالي الجودة.