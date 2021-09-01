الامارات | الزمالك يبرئ ساحته والبدري غاضب من "البلدوزر"

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبرئ ساحته والبدري غاضب من "البلدوزر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برأ رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، حسين لبيب، ساحة ناديه من فشل صفقة انتقال لاعب غالاتا سراي التركي المعار من نادي الزمالك مصطفى محمد، إلى نادي بوردو الفرنسي.

وقال لبيب في مقابلة مع نادي الزمالك: "الزمالك لم يكن له دخل في افشال الصفقة، نادي غالاتا سراي، خاطبنا لانتقال مصطفى محمد (البلدوزر) إلى الدوري الفرنسي، كل ما طلبناه منهم تفعيل عقد شراء اللاعب".

وأضاف: "النادي التركي أكد لنا أنه سيرسل عبر البريد الالكتروني رغبته بتفعيل عقد الشراء، وانتظرناهم لما يزيد عن ثماني ساعات دون فائدة".

وينص العقد الموقع بين نادي غالاتا سراي التركي، ونادي الزمالك، على أحقية الأول بتفعيل عقد شراء قبل 31 ديسمبر المقبل، على أن يُسدد أربعة ملايين دولار، في 30 يونيو من العام المقبل.

من ناحية أخرى، كشف نجم الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، النقاب عن غضب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، من تأخر التحاق اللاعب بمعسكر الفراعنة استعدادا لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم ضد كل من أنغولا والغابون.

وقال ميدو عبر برنامجه على قناة النهار، ان البدري أبدى امتعاضه من تصرفات اللاعب وسفره إلى فرنسا لتوقيع الكشف الطبي في نادي بوردو، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني، مؤكد أن مدرب المنتخب استبعد مصطفى محمد من لقاء انغولا الذي سيقام اليوم، ولن يعتمد عليه في اللقاء المقبل ضد الجابون يوم الأحد المقبل.

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