قبل ساعات من مواجهة أنجولا.. الإصابة تضرب نجم الفراعنة.. والبدري يستقر على بديل صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أظهرت الفحوصات الأولية، أن أكرم توفيق، نجم الأهلي والمنتخب الوطني مهدد بالغياب من أسبوعين إلى 3 أسابيع عن الملاعب، بعد تعرضه لشرخ في فك الوجه، خلال تدريبات الفراعنة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، سيخضع اللاعب للعلاج بعد تأكد غيابه عن مباراتي منتخب مصر ضد أنجولا والجابون.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر شقيقه أحمد توفيق بدلا منه للانضمام إلى قائمة منتخب مصر، استعدادا لمباراة أنجولا في التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن يعتمد حسام البدري على أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، ولكن بعد إصابته سيمنح الفرصة لباهر المحمدي للمشاركة بدلا منه.

غياب صلاح والنني

وأغلق الجهاز الفنى ملف انضمام محمد صلاح ومحمد النني إلى معسكر المنتخب استعدادا لمباراة أنجولا بعد تأكد استحالة تواجدهم في مصر، نظرًا لكون رابطة أندية الدوري الإنجليزي سبق وان أصدرت بيانا، تعلن فيه منع لاعبي الدوري من الدولة الموضوعة على القائمة الحمراء بحسب تصنيف وزارة الصحة البريطانية لـ «انتشار فيروس كورونا»، من الالتحاق بمنتخبات بلادهم وهو ما ينطبق على مصر.

ويجري اتحاد الكرة محاولات مع الجانب الإنجليزى لسفر اللاعبين إلى الجابون لخوض المباراة الثانية المقرر لها 5 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

واستقر البدري على الدفع بزيزو والسولية بدلا من صلاح والنني.

وتأكد غياب مصطفى محمد عن المشاركة مع الفراعنة أمام أنجولا، بسبب تأخر انضمام اللاعب لمعسكر المنتخب الاستعدادي للمباراة، وذلك كونه يتواجد حاليًا في فرنسا لإنهاء إجراءات توقيعه على عقود انتقاله لصفوف فريق بوردو الفرنسي.

ومن المتوقع انضمام اللاعب لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهة الجابون بالجولة الثانية.

ويستضيف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، نظيره الأنجولي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على إستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، رفقة كل من أنجولا وليبيا والجابون.

ويخوض المنتخب الوطني ثاني مبارياته أمام الجابون على ملعب الأخير، يوم 5 سبتمبر في الجولة الثانية.

تشكيل الفراعنة

ومن المتوقع أن يخوض الجهاز الفني لمنتخب مصر، مباراة أنجولا بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: باهر المحمدي، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، ومحمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، ورمضان صبحي.

خط الهجوم: محمد شريف.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على فضائية أون تايم سبورتس 1 المفتوحة على النايل سات.