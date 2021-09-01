«النحاس أو رضا شحاتة».. شوبير يكشف عن الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي.. ومصير نيدفيد ومحمد محمود

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، وحقيقة رحيله عن الفريق.

وأكد شوبير، خلال تقديم برنامجه "مع شوبير" الذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت"، أن عبدالحفيظ لن يترك منصبه الذي يقدم أداءً جيداً فيه.

وأوضح شوبير موقف الثنائي كافيين جونسون، المدرب العام للفريق الأول، ويوشا، محلل الأداء، ضمن جهاز بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إن جونسون ويوشا أصبحا خارج الجهاز الفني للمارد الأحمر في الموسم الجديد، لافتاً إلى أن هناك أكثر من إسم رشح للعمل ضمن الجهاز الفني للأهلي، رفقة بيتسو موسيماني في الموسم الجديد.

وأوضح أن هناك أكثر من إسم تم ترشيحه للعمل في الجهاز الفني، وهم علاء ميهوب وعماد النحاس ورضا شحاتة، لافتاً إلى أن الثنائي النحاس وشحاتة يفضلان العمل كمدير فني أول، وليس كمساعد.

وأضف شوبير أن الإدارة ستحسم الموقف النهائي من مساعدي موسيماني الجُدد خلال الفترة المقبلة، بعد العودة من الإجازة التي حصل عليها الفريق بعد انتهاء منافسات بطولة الدوري.

كما كشف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن موقف محمد محمود وكريم نيدفيد، مؤكدًا أن الثنائي يقتربان من الجونة في الموسم الجديد.

وقال شوبير: "محمد محمود وكريم نيدفيد لسه رجل برة ورجل جوة، وهما الأقرب للانتقال لفريق الجونة، الثنائي يرى أن الجونة هو النادي الأنسب لهما لاستعادة مستواهما".