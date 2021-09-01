بعد رحيل ميسي.. برشلونة يعلن منح القميص رقم 10 لهذا اللاعب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن منح لاعبه أنسو فاتي القميص رقم 10، ليخلف بذلك الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي رحل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية والتي انتهت منذ ساعات.

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو أعلن خلاله عن منح فاتي الرقم 10 بشكل رسمي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن صانع ألعاب الفريق، البرازيلي فيليب كوتينيو، هو من كان سيحمل هذا الرقم، ولكن ظهر اسمه في قائمة مباراة خيتافي الماضية بالقميص رقم 14 الذي كان لديه بالفعل، الموسم الماضي.

وبحسب قواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإنه يتم تسجيل الـ 25 لاعبًا المتاح تسجيلهم بقمصان بأرقام بين الرقم واحد والرقم 25، دون حجب أي رقم.

وتنص قواعد الاتحاد الإسباني ايضاً على منع تغيير أرقام القمصان في منتصف الموسم، أي أن اللاعب الذي يبدأ الموسم بقميص ذي رقم معين، لا بد أن يلعب كل مباريات الموسم بالقميص ذاته.

وكان فاتي قد تعرض إلى تمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، في الـ7 من نوفمبر 2020، بعد تدخل عنيف من ماندي لاعب بيتيس، وأجرى عملية جراحية عاجلة، غاب على إثرها طوال الفترة الماضية.

وبعد 290 يومًا من إصابته، ظهر أنسو فاتي في التجريبات الجماعية لبرشلونة مؤخرًا.

يشار إلى أن ليونيل ميسي رحل عن صفوف برشلونة، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فشل تجديد عقده مع البارسا، بسبب الأزمة المادية التي يعاني منها النادي، والتي أعاقت مفاوضات تجديد عقد "البرغوث" الأرجنتيني.

وارتدى ميسي القميص رقم 10 في برشلونة منذ 13 موسمًا، وتحديدًا بعد رحيل الساحر البرازيلي رونالدينيو، بعد أن كان يرتدي الرقم 19 ومن قبله الرقم 30.