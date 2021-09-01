رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يوضح حقيقة انضمام عبدالله السعيد.. ورحيل جنش

الشارقة - اميمة ياسر - أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، على متن العلاقة بين الزمالك ونادي بيراميدز، موضحًا أن عبدالله السعيد من ضمن اهتمامات الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوى" الذى يقدمة الإعلامى خالد الغندور أن كارتيرون وافق على عودة حمدى النقاز واللاعب فى القاهرة خلال أيام.

وأشار، إلى أنه سيبذل قصارى جهدهم لتجديد عقد أشرف بن شرقى، مشددًا على أن الزمالك يرسى مبادئ الإحترام وعدم التعصب.

وشدد على أن نادي الزمالك يحترم جميع الأندية ولن يتنازل عن مبادئ الزمالك، معلنًا عن أنهم قدموا تظلم ضد إيقاف شيكابالا وسنتظلم على قرار إيقاف حازم إمام.

وكشف رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن حقيقة رحيل محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم عن فريق الزمالك.

وأكد حسين لبيب خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوى" الذى يقدمة الإعلامى خالد الغندور أن محمود جنش باقى فى الزمالك وهناك حارس مرمى سيخرج للإعارة.

وأضاف أن اسامة نبية مستمر فى منصب المدرب العام لنادى الزمالك، موضحًا أن الزمالك متمسك بإستكمال بطولة كأس مصر، والزمالك واسوان وافقوا على لعب مباراة الكأس.