سموحة يعلن رسميًا ضم بيكهام من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي سموحة تعاقده مع أحمد رمضان "بيكهام" ظهير النادي الأهلي، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة تدوينة عبر موقع فيسبوك، أشار خلالها إلى تعاقد الفريق مع لاعب الأهلي والمنتخب المصري الأولمبي.

وسبق لمحمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن أكد في تصريحات إذاعية، أنه أتم الاتفاق مع الأهلي لاستعارة بيكهام لمدة موسم واحد.

الجدير بالذكر أن عامر أعلن أيضًا في وقت سابق استعارة نادي سموحة لفهد جمعة لاعب الأهلي الشاب لمدة موسمين.