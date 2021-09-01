كرة السلة.. الأهلي يتعاقد مع مروان سرحان رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، تعاقده مع مروان سرحان للانضمام إلى صفوف فريق كرة السلة بالقلعة الحمراء قادمًا من فريق سموحة.

وأكد رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي في الأهلي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أن سرحان وقع على عقود انتقاله للفريق لمدة أربعة مواسم.

وأوضح عبد القادر أن التعاقد مع سرحان جاء لتدعيم صفوف الفريق بعدد من العناصر المميزة التي طلبها الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق.

واختتم مدير النشاط الرياضي في الأهلي حديثه بالإشارة إلى أن خطة تدعيمات فرق النشاط الرياضي للنادي تسير بشكل مميز وفقًا لتوجيهات محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.