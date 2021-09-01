تطورات جديدة في انتقال النقاز لصفوف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قال مصدر في نادي الزمالك، إن الساعات المقبلة سوف تشهد جلسة بين الإدارة وبين التونسي حمدي النقاز لاعب الترجي السابق من أجل حسم انتقاله لفريق القلعة البيضاء.

وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي خلال الأيام الماضية ليكون لاعب حر.

وأكد مصدر في نادي الزمالك من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء: "الساعات المقبلة ستشهد عقد جلسة مع النقاز في القاهرة لحسم انتقاله إلى الفريق بعد الاتفاق معه على كافة الأمور المالية."

وأضاف: "سيتم الاتفاق معه على تسوية كل الأمور والتنازل عن القضية المرفوعة ضد النادي وإنهاء الأمور بشكل ودي."

وكان اللاعب التونسي صاحب الـ28 عامًا قد انضم للزمالك عام 2018 قبل أن يقوم بفسخ التعاقد مع النادي في ديسمبر من عام 2019 بسبب عدم الحصول على راتبه قبل أن يحرك دعوى ضد الزمالك.