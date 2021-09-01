مولر يغيب عن ألمانيا في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن توماس مولر سيغيب عن صفوف الفريق في مبارياته الثلاث المقررة خلال سبتمبر الجاري ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة بقطر، بسبب إصابة في الفخذ.

كذلك تأكد غياب مانويل نوير حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني عن المباراة المقررة غدا الخميس أمام منتخب ليختنشتاين.

وجاء ذلك طبقا لما أعلنه فليك اليوم خلال مؤتمر صحفي عقد للحديث عن مباراة ليختنشتاين المقررة في سانت جالن بسويسرا، وهي أول مباراة للمنتخب تحت قيادة مدربه الجديد فليك.

ويعاني نوير /35 عاما/ من مشكلة في الكاحل لكنه قد يصبح لائقا للمشاركة في المباراة التالية المقررة أمام أرمينيا يوم الأحد المقبل في شتوتجارت، وكذلك المباراة المقررة أمام أيسلندا يوم الأربعاء، بينما رحل المهاجم مولر بالفعل عن معسكر المنتخب.

وقال فليك بشأن مولر :"لدينا ما يكفي من اللاعبين هنا، ويمكننا تعويض غيابه."

وسيتولى بيرند لينو حارس مرمى أرسنال، حراسة مرمى المنتخب الألماني في مواجهة ليختنشتاين، لكن فليك لم يحسم قراره حتى الآن بشأن شارة قيادة المنتخب.

وذكر فليك إنه فوجئ بأنه عليه حسم القرار بشأن شارة القيادة، واضاف :"أمامنا بعض الوقت. وسنستقر على هذا داخليا."

وتابع فليك :"المنتخب يقدم كل ما بوسعه من أجل ألمانيا. هذا هو كل شيء وهو الغاية. لهذا السبب نحن مقتنعون للغاية بهذه المجموعة."