رئيس بوردو: قلبي يؤلمني بسبب مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد جيرارد لوبيز رئيس نادي بوردو الفرنسي، أن ناديه كان قريبًا بالفعل من إتمام التعاقد مع المصري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي.

وأشار لوبيز في تصريحات عبر مؤتمر صحفي إلكتروني عقده ظهر اليوم، الأربعاء، إلى أن أكثر ما يؤلمه حاليًا هو حالة مصطفى محمد بعد فشل الصفقة.

وقال رئيس بوردو: "نحن بين أكثر الأندية نشاطًا في موسم الانتقالات الصيفي بعد باريس سان جيرمان، أضفنا الجودة والمنافسة والشباب وكذلك حافظنا على الجانب المالي".

واختتم: "قمنا بموسم انتقالات جيد، وكنا سنضم مصطفى محمد، ما يؤلم قلبي الآن هو حالته بعد فشل الصفقة".

وكان مصطفى محمد قد توجه إلى فرنسا للتعاقد مع بوردو، حيث خضع للكشف الطبي تمهيدًا للتوقيع، إلا أن الصفقة تعثرت في الساعات الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية.