تقرير: سان جيرمان بصدد تكرار المحاولة لتجديد عقد مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم سيكرر محاولاته لتجديد عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد صمود سان جيرمان أمام رغبة ريال مدريد الإسباني في ضم اللاعب.

ورفض سان جيرمان عرضا من ريال مدريد لضم المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما، رغم أن اللاعب دخل العام الأخير في عقده مع النادي.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن سان جيرمان يبدو في طريقه لتحسين العرض المقدم للاعب لتجديد العقد، من أجل تفادي رحيله عن الفريق بدون مقابل في يوليو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن العرض الأول المقدم من سان جيرمان كان يقضي بتمديد التعاقد حتى عام 2026 مع منح اللاعب راتب سنوي صافي يبلغ 26 مليون يورو (31 مليون دولار).

وأضافت أن العرض الثاني كان يقضي بالتمديد حتى عام 2024 مع منح اللاعب راتب سنوي صافي يبلغ 45 مليون يورو، وهو أكبر من راتب نيمار والوافد الجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن مبابي رفضه أيضا.

ونشط سان جيرمان بشكل كبير خلال سوق الانتقالات الصيفية التي أغلقت أمس الثلاثاء، وقد تعاقد أيضا مع البرتغالي نونو مينديز أمس.

وضم سان جيرمان لاعب الظهير الأيسر البرتغالي البالغ من العمر 19 عاما، بعقد إعارة من سبورتينج لشبونة، مع إمكانية ضمه بعقد نهائي.