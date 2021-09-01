إيدرسون يوقع عقدا جديدا مع سيتي حتى 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

وقع البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، عقدًا جديدًا مع ناديه يقتضي باستمراره داخل ملعب الاتحاد حتى 2026.

إيدرسون هو خامس لاعبي سيتي الذين يوقعون على تمديد عقودهم بعد كيفن دي بروين، فرناندينيو، جون ستونز وروبن دياز.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد الحارس البرازيلي في صيف 2025.

وعلق صاحب القميص 31 على تمديد عقده وقال: "كان قرارًا سهلاً بالنسبة لي، لا يوجد مكان آخر أريد أن أكون فيه".

وأضاف: "أن تكون جزءًا من واحد من أفضل الفرق في العالمية وأن تنافس على الألقاب عامًا بعد عام هو ما يريده كل لاعب كرة قدم، وهذه هي الفرصة التي تُمنح لك في السيتي".