باريس سان جيرمان يتغلب على ريال مدريد ويحتفظ بالفرنسي كيليان مبابي

نجح باريس سان جيرمان في الإبقاء على كيليان مبابي على الرغم من الاهتمام الكبير من ريال مدريد، لكن الخطر المستمر، حيث يواجه النادي الباريسي، خطر خسارة المهاجم الفرنسي مجاناً في الصيف المقبل.

وقدم ريال مدريد من أجل البالغ من العمر 22 عامًا، عرضًا قيمته 160 مليون يورو (137 مليون جنيه إسترليني) الأسبوع الماضي، لكن ليوناردو مدير نادي باريس سان جيرمان قال إنه “غير كاف”.

وبحسب ما ورد من أخبار في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي 2021، فقد فشل ريال مدريد مع محاولة محسّنة أخرى قبل الموعد النهائي لإغلاق سوق الانتقالات الصيفية من أجل مبابي الذي ينتهي عقده في يونيو 2022، ما سيمنحه الحرية في توقيع اتفاق مسبق مع ناد آخر في يناير.

وقالت مصادر في فرنسا، نقلاً عن باريس سان جيرمان، إن التقارير التي قدمها ريال عن محاولة أخرى يوم الثلاثاء لم تكن صحيحة، وأنه وفي كلتا الحالتين، كان مبابي سيستمر في باريس سان جيرمان.

وعلى الرغم من أن مبابي معروف بتوقه إلى الانتقال إلى سانتياجو برنابيو وحمل قميص ريال مدريد، وعلى الرغم من انتهاء عقده في أقل من 12 شهرًا، إلا أن ناديه قال لا.

من الناحية المالية، يبدو القرار لا معنى له ولكن من منظور كرة القدم – بالنسبة لناد وقع مع ليونيل ميسي وسيرجيو راموس، من بين آخرين، هذا الصيف في محاولة حازمة للفوز بدوري أبطال أوروبا – كانت الخطوة الصحيحة.

باريس سان جيرمان متشبث بالمهاجم كيليان مبابي

سجل مبابي الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا هدفين في فوز باريس سان جيرمان على ريمس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم الأحد، وهي المباراة التي شهدت ظهور ميسي لأول مرة مع الفريق الباريسي.

وبعد المباراة، قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن مبابي كان “أحد أهم اللاعبين في العالم اليوم” مضيفًا “أن تواجده معنا يعد هدية”.

وفي حديثه عن مبابي الأسبوع الماضي، قال المدير الرياضي للنادي ليوناردو: “إذا أراد الرحيل، فلن نعيقه، لكن هذا وفقًا لشروطنا”.

وأحرز مبابي 135 هدفا في 175 مباراة مع باريس سان جيرمان وفاز بثلاثة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وثلاثة كؤوس فرنسية، كما ساعد النادي في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى عام 2020.

بالنسبة إلى صفقات ريال مدريد، الذي خسر 300 مليون يورو من إيراداته بسبب كوفيد -19، فقد تعاقد خلال الميركاتو الصيفي 2021، مع المدافع ديفيد ألابا في صفقة انتقال مجانية من بايرن ميونيخ ولاعب خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.