الامارات | تصرف غريب من مبابي بعد حرمانه الانتقال إلى ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف غريب من مبابي بعد حرمانه الانتقال إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن غضبه لعدم السماح له بالانتقال إلى ريال مدريد وتحقيق حلماً لطالما راوده منذ الطفولة، وذلك من خلال تغريدة لأحد أصدقاءه أعاد نشرها فور علمه باستحالة رحليه عن النادي الباريسي هذا العام ليضطر إلى البقاء حتى نهاية الموسم الحالي حتى يتسنى بعدها المغادرة مجاناً.

ونشر مبابي عبر حسابه في "إنستغرام"، رسالة مؤثرة من أحد الأصدقاء مكتوب فيها: "أحترمك أخي على احترافيتك الشديدة، أعد برمجة أحلامك في وقت قريب، الحياة رائعة، وأنت الأفضل"، وعكست الرسالة مدى القهر الذي يعتصر مبابي لعدم نجاح انتقاله مما يعني انتظاره موسماً آخر حتى يرتدي قميص النادي الملكي، في وقت استغرب الجمهور تصرفه بعدما حذفها من حسابه بعد دقائق من نشرها!.

وكان ريال مدريد قدم عرضاً إلى باريس سان جيرمان تجاوز 200 مليون يورو لكن إدارة الباريسي رفضت كل المغريات في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، بحسب صحيفتي "ماركا" و"أس" الإسبانيتين.

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