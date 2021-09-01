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الامارات | تعرف إلى موعد مباراة سورية وإيران في تصفيات كأس العالم

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جوني جبور-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث المنتخب السوري بقيادة مدربه نزار محروس، عن البداية الموفقة في أولى مبارياته بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حين يواجه في الثامنة من مساء غد الخميس بتوقيت الإمارات (السابعة بتوقيت سورية)، نظيره المنتخب الإيراني، في لقاء يقام على استاد "آزادي" في العاصمة طهران.
ويعاني المنتخب السوري، غيابات مؤثرة للإصابة، من أبرزها الهداف عمر السومة الذي تعرض منتصف لشهر الجاري لتمزق عضلي خلال مشاركته مع فريقه أهلي جدة السعودي في لقاء مع الحزم لحساب الدوري السعودي للمحترفين.
واقتصر مراحل إعداد المنتخب السوري للقاء إيران، على معسكر داخلي، وأخر خارجي في قطر، تخلله خوض تجربة ودية امام الجزائر، انتهت بخسارة "نسور قاسيون" بهدفين مقابل هدف وحيد.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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