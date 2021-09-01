هجوم إسباني جديد على باريس سان جيرمان.. فما السبب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لهجوم قوي من الدوري الإسباني، بعدما رفض التفريط في لاعبه كيليان مبابي لصالح ريال مدريد.



وحاول ريال مدريد بشتى الطرق التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن نادي العاصمة الفرنسية رفض كل العروض، رغم انتهاء تعاقده مع اللاعب بنهاية الموسم الحالي، ما يسمح له بالرحيل بشكل مجاني.

وبعد ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، فتح خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، النار على باريس سان جيرمان، مؤكدا أنه من الأندية الخطرة على كرة القدم.

وأوضح: "انتقدنا دوري السوبر الأوروبي لأنه يدمر كرة القدم، ونحن ننتقد باريس سان جيرمان الآن".

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني متسائلا: "كيف يدفع باريس سان جيرمان رواتب تزيد عن 500 مليون يورو؟".

وأتم موضحا سبب سؤاله: "خسائر باريس سان جيرمان بسبب فيروس كورونا زاردت عن ٣٠٠ مليون يورو، فضلا عن انخفاض نسبة البث التليفزيوني"

يُذكر أن باريس سان جيرمان أبرم صفقات قوية للغاية هذا الصيف، بالتعاقد مع ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما بشكل مجاني، بالإضافة إلى ضم المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو.