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رئيس "ليغا" ينتقد سان جرمان: نموذج إقتصادي غير مقبول

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر
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مدريد: انتقد رئيس رابطة في كرة القدم خافيير تيباس نادي باريس سان جرمان الفرنسي و"الأندية الدول"، معتبراً أنّ نموذجها الإقتصادي "غير مقبول"، بعد دقائق من إقفال باب سوق الإنتقالات الصيفية في منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء.

وكتب تيباس على موقع التواصل "تويتر": "الأندية الدول هم خطرون على النظام الإقتصادي لكرة القدم كخطورة الدوري السوبر الأوروبي (الذي لم يبصر النور بعد انسحاب الأعضاء المؤسّسين). لقد تعرّضنا لانتقادات على خلفية الدوري السوبر لأنّه يدمّر كرة القدم الأوروبية ونحن بدورنا ننتقد باريس سان جرمان بنفس القدر".

وكان النادي الباريسي المملوك من صندوق الإستثمار القطري "كيو أس آي" (قطر للإستثمار الرياضي)، رفض عرضَين الأوّل بقيمة 160 مليون يورو والثاني 180 مليوناً من للتخلّي عن خدمات نجمه المهاجم كيليان مبابي الذي ينتهي عقده في العام المقبل.

في المقابل، دعّم سان جرمان صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل بعدما كان الأنشط في سوق الإنتقالات، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل من وقائد ريال مدريد سيرخيو راموس ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في صفقات انتقالات حرّة، إضافة إلى الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي من بطل إنتر مقابل 60 مليون يورو.

أعباء ماليّة إضافيّة

وحتّمت هذه التعاقدات أعباء ماليّة إضافيّة لا يمكن لأي نادٍ تحمّلها في ظلّ الديون التي ترزح تحتها معظم هذه الأندية بسبب تداعيات فيروس في القارة العجوز.

وأضاف رئيس الرابطة وهي الجهة التي تدير شؤون كرة القدم الإسبانية المحترفة "قاربت خسائر كوفيد 19" 300 مليون يورو، وتراجعت عائدات النقل التلفزيوني بنسبة 40 بالمئة في فرنسا، و500 مليون يورو رواتب؟ غير مقبول".

ومع العديد من الأندية على غرار برشلونة المثقلة بالديون والتي دخلت بسباق لعلاج الضبط المالي، فقَدَ الدوري الإسباني جميع نجومه الكبار في غضون بضع سنوات مع رحيل البرازيلي في عام 2017 وتبعه البرتغالي في 2018 ثم المدرّب الفرنسي زين الدين زيدان وأخيراً راموس وميسي هذا الصيف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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