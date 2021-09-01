رئيس "ليغا" ينتقد سان جرمان: نموذج إقتصادي غير مقبول

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مدريد: انتقد رئيس رابطة الدوري الإسباني في كرة القدم خافيير تيباس نادي باريس سان جرمان الفرنسي و"الأندية الدول"، معتبراً أنّ نموذجها الإقتصادي "غير مقبول"، بعد دقائق من إقفال باب سوق الإنتقالات الصيفية في منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء.

وكتب تيباس على موقع التواصل "تويتر": "الأندية الدول هم خطرون على النظام الإقتصادي لكرة القدم كخطورة الدوري السوبر الأوروبي (الذي لم يبصر النور بعد انسحاب الأعضاء المؤسّسين). لقد تعرّضنا لانتقادات على خلفية الدوري السوبر لأنّه يدمّر كرة القدم الأوروبية ونحن بدورنا ننتقد باريس سان جرمان بنفس القدر".

وكان النادي الباريسي المملوك من صندوق الإستثمار القطري "كيو أس آي" (قطر للإستثمار الرياضي)، رفض عرضَين الأوّل بقيمة 160 مليون يورو والثاني 180 مليوناً من ريال مدريد للتخلّي عن خدمات نجمه المهاجم كيليان مبابي الذي ينتهي عقده في العام المقبل.

في المقابل، دعّم سان جرمان صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل بعدما كان الأنشط في سوق الإنتقالات، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة وقائد ريال مدريد سيرخيو راموس ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في صفقات انتقالات حرّة، إضافة إلى الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي من بطل الدوري الإيطالي إنتر مقابل 60 مليون يورو.

أعباء ماليّة إضافيّة

وحتّمت هذه التعاقدات أعباء ماليّة إضافيّة لا يمكن لأي نادٍ تحمّلها في ظلّ الديون التي ترزح تحتها معظم هذه الأندية بسبب تداعيات فيروس كورونا في القارة العجوز.

وأضاف رئيس الرابطة وهي الجهة التي تدير شؤون كرة القدم الإسبانية المحترفة "قاربت خسائر كوفيد 19" 300 مليون يورو، وتراجعت عائدات النقل التلفزيوني بنسبة 40 بالمئة في فرنسا، و500 مليون يورو رواتب؟ غير مقبول".

ومع العديد من الأندية على غرار برشلونة المثقلة بالديون والتي دخلت بسباق لعلاج الضبط المالي، فقَدَ الدوري الإسباني جميع نجومه الكبار في غضون بضع سنوات مع رحيل البرازيلي نيمار في عام 2017 وتبعه البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2018 ثم المدرّب الفرنسي زين الدين زيدان وأخيراً راموس وميسي هذا الصيف.