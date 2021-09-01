المصري عن مفاوضات جنش: راتبه لن يناسبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن تكلفة ضم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك لن تتناسب مع إمكانيات الفريق البورسعيدي، مضيفًا أن حسم موقف كريم العراقي سيتم خلال الساعات المقبلة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال هاشم: "الأندية الشعبية ستعاني خلال الفترة المقبلة بسبب أندية الشركات التي تعرض على اللاعبي مبالغ ضخمة من أجل التعاقد معهم".

وعن مفاوضات النادي مع محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة ومحمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، أجاب: "عقد جنش مع الزمالك يصل إلى حوالي 7-8 ملايين في الموسم الواحد، بخلاف ما سيطلبه نادي الزمالك، لا أعتقد أن تلك الإمكانيات تتناسب معنا".

وتابع: "أما عبدالمنصف، فهناك مفاوضات بالفعل، وهناك عدة أندية أخرى دخلت على خط المفاوضات معه مثل فاركو، كوكاكولا والشرقية للدخان".

وعن موقف كريم العراقي، قال: "خلال الساعات المقبلة، سنعلن عن اللاعبين الذي سيغادرون النادي خلال مؤتمر صحفي، لكننا في انتظار التقرير النهائي والاجتماع مع علي ماهر".

وعن باسم مرسي، قال: "الموضوع كان انتهى ووقع على رغبة للانضمام لنادي المصري، ثم فوجئنا بتراجعه عن الأمر لرغبته في الانتقال لنادي سيراميكا".