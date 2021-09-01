الكشف عن موعد انضمام بواليا لمالاتيا سبور التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير في الصحافة التركية أن الكونغولي والتر بواليا لاعب النادي الأهلي سيصل اليوم الأربعاء إلى تركيا من أجل الانضمام لصفوف فريق مالاتيا سبور.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميا يوم الثلاثاء عن رحيل اللاعب إلى النادي التركي بعد اتفاق تم بين الأطراف المتفاوضة والذي يقضي برحيل بواليا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند يسمح بتفعيل بند الشراء مقابل 2 مليون دولار.

وحسبما أفادت صحيفة Fanatic فإن اللاعب سيصل إلى تركيا اليوم الثلاثاء من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود لاتمام الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن النادي التركي كان يريد شراء عقد اللاعب بصفة نهائية وهو ما لم توافق عليه إدارة النادي الأهلي.

وكان بواليا قد انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنه لم يظهر بالشكل المأمول.