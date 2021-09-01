البرازيلي أنسيلمو آخر صفقات النصر السعودي في الميركاتو الصيفي 2021

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نجح نادي النصر السعودي في إكمال صفقة التعاقد مع البرازيلي “أنسيلمو دي مورايس” قادماً من الوحدة، في آخر صفقات العالمي خلال الميركاتو الصيفي 2021 بنظام الإعارة لنهاية الموسم.
وأعلن النصر عن صفقته الجديدة بعنوان “انسيلمو اختار العالمي” في اشارة إلى الصراع الكبير الذي دار بين النادي و اتحاد جدة من أجل مهاجم نادي الوحدة، قبل أن ينسحب العميد في آخر لحظة، بسبب مغالاة وكيل أعمال المهاجم البرازيلي.
ويعتبر أنسيلمو منتوجا خالصاً للعريق بالميراس البرازيلي، حيث تدرج في جميع فئاته العمرية وصولاً إلى الفريق الأول موسم 2008/2009، قبل الانتقال إلى الدوري الايطالي صيف 2012.
وقع المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً خلال الميركاتو الصيفي 2012 مع نادي جنوى الايطالي، وبعدها بموسم واحد انتقل إلى باليرمو، قبل العودة إلى البرازيل في الموسم التالي.
تدحرج مهاجم النصر الجديد بين مجموعة من الفرق البرازيلية المتواضعة لغاية الميركاتو الصيفي 2015، حيث وقع مع العملاق البرازيلي إنتر ناشيونالي، الذي قضى معه ثلاث سنوات، شملتها إعارتين لنادي “سبورت ريسيف” البرازيلي.
حط أنسيلمو دي مورايس الرحال في المملكة العربية السعودية في الميركاتو الصيفي 2018، ووقع لنادي الوحدة مقابل 3 مليون دولار، قادماً من إنترناشيونالي البرازيلي.
لعب المهاجم البرازيلي ما مجموعه 78 مباراة خلال ثلاث مواسم مع الوحدة، سجل خلالها 14 هدف وقدم 5 تمريرات حاسمة، جامعاً ما مجموعه 6.541 دقيقة خلال هذه الفترة.
صفقات النصر السعودي في الميركاتو الصيفي 2021
- البرازيلي أندرسون تاليسكا – قادم من جوانجزهو الصيني
- الكاميروني فينسنت أبوبكر – قادم من بيشكتاش التركي
- الارجنتيني فونيس موري – قادم من فياريال الإسباني
- السعودي محمد قاسم _ قادم من نادي الفيصلي السعودي
- السعودي محمد آل فتيل – قادم من الاهلي السعودي
- البرازيلي انسيلمو دي مورايس – قادم من الوحدة السعودي
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