تشيلسي ينجح في ضم ساؤول نيجويز في آخر صفقات الميركاتو الصيفي 2021

نجح حامل لقب دوري أبطال أوروبا تشيلسي الإنجليزي، في التعاقد مع الدولي الإسباني ساؤول نيجويز، قادماً من أتليتكو مدريد الإسباني، في آخر رمق من الميركاتو الصيفي 2021.

وأعلن البلوز تشيلسي عن اتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في بيان رسمي جاء فيه “لقد أكملنا توقيع ساؤول نيجويز من أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار انتقال دائم في نهاية الموسم.”

وأمضى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عامًا حتى الآن مسيرته الكروية بأكملها في مدريد في مسقط رأسه إسبانيا، حيث بدأ مسيرته في الشباب في ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى أتليتيكو، مع فترة إعارة واحدة في نادي آخر في العاصمة رايو فاليكانو.

خلال الفترة التي قضاها مع فريق سيميوني، حيث لعب 447 مباراة وأحرز 53 هدفًا، فاز ساؤول بالدوري الأوروبي مرتين، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، ومؤخراً في الموسم الماضي، لقب الدوري الاسباني.

ولعب الدولي الإسباني 33 مباراة من أصل 38 ممكنة في الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2020/21 وسجل هدفين ليساهم مع فريق المدرب دييجو سيميوني للفوز باللقب بفارق نقطتين عن الغريم ريال مدريد.

لكن الروخي بلانكوس، كانوا أقل نجاحًا في دوري أبطال أوروبا، حيث خرجوا في دور الـ16، في المواجهة ضد تشيلسي الإنجليزي تحديدًا، والتي فاز فيها البلوز 3-0 في مجموع المباراتين.

وقال لاعب خط الوسط عند الانتقال إلى لندن “أنا متحمس جدًا لبدء هذا التحدي الجديد مع تشيلسي. معجبي البلوز، أنا واحد منكم الآن ولا أطيق الانتظار لارتداء القميص وبدء التدريب ورؤيتكم جميعًا. اراك قريبًا!’

وقالت بدورها، مديرة نادي تشيلسي مارينا جرانوفسكايا “نرحب بساؤول في النادي ونعتقد أنه يكمل تشكيلتنا ونحن نتنافس على الجوائز في خمس مسابقات مختلفة هذا الموسم.”

وأضافت “إنه فائز، لاعب يتمتع بخبرة كبيرة ونعلم أنه سيكون مناسبًا تمامًا للتحديات التي ستواجهنا على جميع الجبهات في العام المقبل.”

صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2021