بيليه يعلق على الشائعات التي أثيرت حول مرضه

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

علق أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه على الشائعات التي أثيرت حول مرضه بشكل ساخر، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى تعرض بيليه للإغماء، في ظل عدم استقرار حالته الصحية.

وقال الأسطورة البرازيلي إنه في حالة صحية جيدة للغاية، مضيفا أنه ذهب إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي قال بيليه (80 عاما) إنه توجه إلى المركز الطبي لإجراء مجموعة من الاختبارات التي تم تأجيلها بسبب جائحة (كوفيد-19).

ونشر بيليه صورة له وهو يبتسم، وكتب: "لم أصب بالإغماء وأنا بصحة جيدة للغاية، أخطركم أنني لن ألعب الأحد المقبل".

وتدهورت صحة بطل العالم 3 مرات خلال السنوات الأخيرة، مما جعله محبوسا عمليا في منزله على ساحل ساو باولو مع عائلته وأصدقائه المقربين، بعيدا عن الدعاية الإعلامية.