ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم؟

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

يسعى المنتخب الجزائري إلى تحقيق انطلاقة موفقة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، عندما يواجه جيبوتي.



ويستضيف منتخب الجزائر، مساء الخميس، نظيره جيبوتي، على ملعب مصطفى تشاكر، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من المونديال.

وسيكون بإمكان جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، التعويل على جميع نجومه في الموقعة المونديالية، حيث غابت الإصابات عن معسكر "محاربي الصحراء".

وأخضع المدرب المخضرم اللاعبين، خلال مران الثلاثاء، لتقسيمة كشفت بشكل كبير عن التشكيلة الأساسية التي سيعول عليها خلال مواجهة جيبوتي.

وأشارت صحيفة "كومبيتيسيون" الناطقة باللغة الفرنسية لنية لدى بلماضي الاعتماد على الثنائي رياض محرز وإسلام سليماني في خط الهجوم.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام جيبوتي

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: مهدي زفان - جمال بلعمري - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيغولي.

خط الهجوم: رياض محرز - إسلام سليماني - يوسف بلايلي.

ويسعى منتخب الجزائر للترشح لنهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق له أن شارك في نسخ أعوام 1982 و1986 و2010 و2014.