«الموعد.. القنوات الناقلة.. التشكيل».. مباراة مصر وأنجولا .. التاريخ يقف فى صف الفراعنة.. المواجهة الأولى بين المنتخبين بعد 13 عامًا

الشارقة - اميمة ياسر - يستهل المنتخب الوطنى مشواره فى تصفيات مونديال كأس العالم لكرة القدم، والذى سيقام فى قطر العام المقبل 2022، مساء اليوم الأربعاء، وتحديدا فى تمام الساعة الـ 9 مساء، بمواجهة منتخب أنجولا فى الجولة الأولى من المجموعة السادسة والتى يشهدها استاد الدفاع الجوى.

ويحلم حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر تحقيق انطلاقة جيدة للفراعنة فى مشوار التصفيات والتأهل لـ مونديال قطر 2022 ..

مباراة مصر وأنجولا فى تصفيات كأس العالم

وتعتبر المواجهة هى الأولى بين المنتخبين بعد 13 عاما منذ آخر مواجهة بين المنتخبين فى ربع نهائى بطولة الأمم الإفريقية عام 2008 والتى أقيمت فى غانا، وحسمها الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

تاريخ لقاءات مصر وأنجولا

التقى المنتخب الوطنى المصرى مع نظيره الأنجولى من قبل 5 مرات وديا ورسميا، وحققت مصر الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى مباراتين ولم تحقق أنجولا أى فوز يذكر.

وكانت بداية المواجهات بين المنتخبين فى تصفيات كأس العالم 1994 بأمريكا، وفازت مصر بالقاهرة بهدف نظيف أحرزه العميد حسام حسن، وفى لقاء الإياب بـ لواندا تعادلا بدون أهداف.

ولعب المنتخبان فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 1996، وفازت مصر بهدفين مقابل هدف وأحرز هدفى مصر النجم أحمد الكاس، ضمن المجموعة الأولى.

ولعب المنتخبان فى أمم إفريقيا 2008، وفازت مصر بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز لمصر عمرو زكى، وحسنى عبدربه وكانت ضمن مباريات ربع النهائى.

بينما لعب المنتخبان مباراة واحدة وديا، كانت فى 2006 وأقيمت بالبرتغال وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لكل منهما وأحرز أهداف المنتخب المصرى القناص عماد متعب.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن يذاع اللقاء على قنوات أون تايم سبورت، والتى حصلت على حقوق بث مباريات المنتخب كاملة فى تصفيات كأس العالم 2022.

التنشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، و(محمد عبدالشافي وأحمد فتوح وأيمن أشرف).

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، ورمضان صبحي.

خط الهجوم: محمد شريف

ميعاد مباراة مصر وأنجولا

ومن المقرر أن يسافر المنتخب يوم الجمعة المقبل إلى مدينة فرانسفيل فى الجابون لمواجهة المنتخب الجابونى يوم 5 سبتمبر فى الجولة الثانية.

وخاض المنتخب المصرى مرانه الثالث فى الملعب الرئيس للدفاع الجوى أمس الأول الإثنين، حيث اشتمل على وحدات فنية وخططية وبعض الوحدات البدنية لتجهيز جميع اللاعبين لضربة البداية أمام أنجولا.