رئيس البنك الأهلي يكشف موقف النادي من استعارة كهربا وطاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تحدث اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن إمكانية استعارة محمود عبد المنعم "كهربا" وطاهر محمد طاهر ثنائي الفريق الأول بالنادي الأهلي.

وخلال حديثه لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، سُئل نصار عن إمكانية استعارة كهربا وطاهر وقال: "أي فريق يتمنى تواجدهما بين صفوفه، لكن (احنا مش أد الفلوس دي)".

وتابع: "ترشحيات اللاعبين تتم عن طريق المدير الفني الذي يقوم بتحديد احتياجاته والأسماء المطلوبة، ثم يتم تكليف حماده هاشم مدير التعاقدات ببدء المفاوضات بعد إقرار لجنة الكرة بالأمر".

جدير بالذكر أن البنك الأهلي صعد إلى الدوري الممتاز مع بداية موسم 20/21 ونجح في الحفاظ على آماله في دوري الأضواء للموسم المقبل بعدما حل في المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.