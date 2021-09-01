مدرب المنتخب التونسي يقول يجب أن نتأهل إلى كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد منذر الكبير؛ مدرب تونس، أمس الثلاثاء، أن يجب على فريقه التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.



وتستعد تونس لبدء مشوارها في التصفيات الأفريقية باستضافة غينيا الاستوائية في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية يوم الجمعة.

وقال الكبير للصحفيين قبل مران الفريق أمس الثلاثاء: "اللاعبون واعون ونسعى لإسعاد الشعب التونسي. كأس العالم ستقام في دولة عربية ولذلك يجب علينا التأهل للنهائيات".

وأضاف مدرب تونس "في كرة القدم العصرية نتحدث عن (الفعالية) وليس عن جمال اللعب.. اليوم نحن مطالبون بتحقيق نتائج ثم يأتي الإقناع في المقام الثاني.

"يمتلك المنتخب التونسي نواة صلبة ومجموعة من ثمانية وتسعة لاعبين يشكلون العمود الفقري للفريق ويمنحونه التوازن والانسجام".

وتابع "كما أن أبواب المنتخب مفتوحة لكل لاعب يتألق في فريقه وعززنا التشكيلة بعدد من اللاعبين الشبان".

ويسافر المنتخب التونسي لمواجهة زامبيا في السابع من سبتمبر بعد أن يلاقي غينيا الاستوائية.

وتم تقسيم 40 دولة على عشر مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق ويتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة في مارس، سيتحدد على إثرها الفرق الأفريقية الخمسة المتأهلة لنهائيات قطر 2022.