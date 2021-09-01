بطولة فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش يخسر مجموعة ويتأهل إلى الدور الثاني

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نيويورك: تأهّل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أوّل عالمياً والساعي لتحقيق غراند سلام تاريخي إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزه على الصاعد من التصفيات الدنماركي هولغر رون بنتيجة 6-1 و6-7 (5-7) و6-2 و6-1 في نيويورك.

ويأمل "ديوكو" في أن يصبح أوّل لاعب منذ 1969 يحرز الألقاب الأربعة الكبرى في موسم واحد، وأن يرفع عدد ألقابه في غراند سلام إلى 21 ليفك ارتباطه مع الغائبين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال (20 لكل من الثلاثة)، إلّا أنّه لم يتوقّع أن يحتاج إلى أكثر من 3 مجموعات وإلى أكثر من ساعتين للتغلّب على المصنّف 145 عالمياً.

قال ديوكوفيتش "لديك الكثير من التوقّعات والضغوطات من عالم كرة المضرب، بما في ذلك أنا"، مضيفاً "من الواضح أنّني أودّ أن أفوز باللّقب وأن أصنع التاريخ. هذا بلا شك ما يُلهمني".

وأردف اللّاعب الذي تجاوز الدور الأول للمرة السادسة عشرة توالياً في فلاشينغ ميدوز "أركّز على محاولة أن أكون أفضل نسخة من نفسي كل يوم. هناك قوّة كبيرة في التواجد (على أرض الملعب) والعمل على ذلك من الناحيتين العقلية والعاطفية هو ما أقوم به في الوقت الحالي وأحاول التعامل مع ذلك بطريقة مفيدة".

وأكّد الصربي أنّه يملك عاداته الروتينية وأنّه "أحاول فقط القيام بالأمور وإحاطة نفسي بالناس ووضع المسار في هذه البطولة الذي يناسبني، والذي أعرف أنّه صبّ لمصلحتي سابقاً".

ساعة تشويق

واحتاج الصربي إلى 28 دقيقة لحسم المجموعة الأولى لصالحه، إلاّ أنّ منافسه البالغ 18 عاماً والذي كان تحت صدمة مواجهته لأحد أبرز لاعبي المضرب في العالم، استعاد توازنه سريعاً وأطلق العنان لضرباته، في حين ارتكب المصنّف أوّل الأخطاء.

وفي غضون ساعة، عاشت جماهير ملعب "أرثور آش" أجواء تنافسيّة رائعة وهتفت طويلاً باسم رون، ليفوز الأخير بالمجموعة الثانية بعد الإحتكام إلى شوط فاصل.

رفع ديوكوفيتش من وتيرته وسرّع نمط اللّعب للضغط على منافسه الشاب الذي طلب تدخّل المعالج الفيزيائي لتدليك قدميه بسبب التعب.

ولم يمنح الصربي فرصة جديدة للدنماركي فحسم المجموعتين الثالثة والرابعة لصالحه وبالتالي المباراة وتأهّل إلى الدور التالي في سعيه لأن يصبح على ملاعب فلاشينغ ميدوز "الأفضل في كل الأزمنة".