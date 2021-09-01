ملف الثلاثاء.. ملامح تشكيل مصر أمام أنجولا.. وكواليس مكالمة حسين لبيب ومصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الثلاثاء:
رئيس الزمالك يتحدث عن الصفقات وعودة النقاز.. ويرد على طلب "سحب الدوري"
رئيس الزمالك يكشف كواليس مكالمته مع مصطفى محمد وجالاتا سراي
مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي قد يلجأ للمحكمة الدولية لشكوى الزمالك
كشري يجيب.. هل يقبل بالعمل مساعداً لموسيماني في الأهلي؟
الزمالك: نتابع أزمة شيكابالا.. ونشعر بالاطمئنان بأن نتيجة التظلم إيجابية جداً
حسين السمري: "الزمالك يريد استكمال كأس مصر وننتظر رد الاتحاد"
"ملهاش أي سند".. الزمالك عن العقوبات الموقعة على شيكابالا من اتحاد الكرة
الزمالك: جالاتا بإمكانه تفعيل شراء مصطفى محمد إلكترونيا.. ولا دخل لنا بانتقاله لبوردو
الزمالك: جالاتا سراي لم يرد علينا بشأن تفعيل بند شراء مصطفى محمد
فرج عامر: لو دمي خفيف كنت شاركت بالكونفدرالية.. وسموحة أكثر فرقة كسبت في تجارة اللاعبين
"منقدرش على فلوسهم".. فرج عامر يكشف حقيقة مفاوضات سموحة مع ثنائي الأهلي
فرج عامر: تعرضنا لظلم تحكيمي.. والحكام بحاجة لتأهيل نفسي
"مخرجش من المكتب".. الزمالك يكشف حقيقة اختفاء درع الدوري
"قبل مواجهة أنجولا".. اتحاد الكرة يعلن إصابة أكرم توفيق.. واستدعاء شقيقه
الأهلي: لدينا نسخة خاصة من درع الدوري.. والشركات تعمل بقوة
"سموحة أداس عليه".. فرج عامر: سنشكو اتحاد الكرة لأننا نستحق المشاركة في الكونفدرالية
بداية الطريق.. مصر تبدأ حلم المونديال بتحدي أنجولا
فرج عامر يكشف كواليس صفقة حسام حسن وجلسته مع الخطيب
الخليج 365 يكشف.. ملامح تشكيل مصر أمام أنجولا بتصفيات المونديال
أمير توفيق لـ"الخليج 365": طاهر يحظى بثقة موسيماني ورحيله مستحيل
إذاعة فرنسية: الزمالك يعطل صفقة انتقال مصطفى محمد إلى بوردو
رئيس الإنتاج يكشف مفاوضات الزمالك مع مصطفى البدري
مصدر لمصراوي: الزمالك أغلق ملف رحيل أوباما.. ولا نية لبيع أو إعارة طارق حامد
كريم فؤاد: أحلم بالتتويج بمونديال الأندية مع الأهلي