تعرف على موعد مباراة الارجنتين وفنزويلا مع القنوات الناقلة، في الجولة التاسعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

يحل منتخب الارجنتين ضيفًا ثقيلًا على فنزويلا في الاستاد الاولمبي كراكاس، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية، التي تقام بنظام الدوري (مجموعة واحد) تضم 10 منتخبات.

تستعد الارجنتين للظهور الأول بعد تحقيق لقب كوبا أمريكا على حساب غريمه التقليدي “البرازيل”، يوم 11 يوليو الماضي، ويطمح أصدقاء ليونيل ميسي للعودة إلى سكة الانتصارات في تصفيات المونديال.

ولم يعرف المنتخب الارجنتيني طعم الانتصار في آخر جولتين بتصفيات كأس العالم 2022، فقبل خوض منافسات كوبا أمريكا، تعادل مع تشيلي في الجولة السابعة، وكولومبيا في الجولة الثامنة.

ويتواجد بطل قارة أمريكا الجنوبية في المركز الثاني بجدول التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، ويمتلك في رصيده 12 نقطة من 6 مباريات، فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلها.

على الجهة المقابلة، يدخل منتخب فنزويلا مواجهة الارجنتين بظروف صعبة، حيث رحل مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو بسبب عدم حصوله على راتبه لفترة تزيد على عام.

وسيتولى المدرب الوطني ولاعب منتخب فنزويلا سابقًا “ليوناردو جونزاليث”، القيادة الفنية للافينتينو بشكل مؤقت في مباريات تصفيات كأس العالم 2022 المقبلة، أمام الأرجنتين وبيرو وباراجواي.

ويحتل المنتخب الفنزويلي المركز التاسع في جدول التصفيات وفي رصيده 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات، فاز مرة واحدة أمام تشيلي وتعادل في أخرى مع أوروجواي، وخسر في 4 مناسبات.

موعد مباراة الارجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الارجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022، يوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر المقبل، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 02:00 بتوقيت مصر، 03:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الارجنتين وفنزويلا على قناة بي إن سبورتس كونيكت، كما ينقل على قناة TVP Sport HD البولندية، المتواجدة على القمر الصناعي Hot Bird 1-6، على تردد 10834 عمودي، بمعدل ترميز 27500.