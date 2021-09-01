من هو حكم مباراة منتخب عمان واليابان في افتتاح المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف على حكم مباراة منتخب عمان واليابان في افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة، من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

يحل منتخب عمان ضيفًا ثقيلًا على منتخب اليابان في ملعب باناسونيك بمدينة سويتا، في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم منتخبات “السعودية، أستراليا، الصين، فيتنام”.

وتصطدم رغبة المنتخب العماني بنظيره الياباني في الظهور بشكل قوي لحصد أول 3 نقاط وإرسال إنذار إلى باقي المتنافسين، قبل الدخول في مرحلة الحسم بالمجموعة النارية.

وتقام المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

حكم مباراة منتخب عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، إسناد إدارة المباراة الهامة التي ستجمع عمان واليابان بالجولة الأولى في المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم قطر 2022، إلى طاقم دولي إماراتي.

ويضم الطاقم الدولي الإماراتي كل من، محمد عبدالله حسن (حكم ساحة)، ويساعده محمد أحمد يوسف، وحسن المهري، وسيتواجد عادل النقبي كحكم رابع، بينما سيتولى عمار الجنيبي وعمر آل علي مهمة تقنية الفيديو “الفار”.