تاريخ مواجهات ايطاليا وبلغاريا قبل استئناف تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين ايطاليا وبلغاريا في جميع المسابقات، قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع المنتخبين في دور المجموعات بتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد منتخب ايطاليا وبلغاريا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات “سويسرا، إيرلندا الشمالية، وليتوانيا”.

وتتصدر ايطاليا ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات)، بينما يأتي منتخب سويسرا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويتواجد منتخب إيرلندا الشمالية في المركز الثالث بنقطة واحدة من مباراتين، كما جمع منتخب بلغاريا نقطة واحدة من 3 مباريات، أما ليتوانيا لم تحصد أي نقطة من مباراتين.

تاريخ مواجهات ايطاليا وبلغاريا

التقى منتخب ايطاليا وبلغاريا في 5 مناسبات سابقة بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، بما فيها اللقاء الأخير الذي جمع المنتخبين في الجولة الثانية بالتصفيات الجارية، انتصر الآزوري في 3 مباريات، بينما سيطر التعادل على مباراتين.

وكانت تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2010 (المجموعات)، هي التي جمعت المنتخبين لأول مرة، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي (0-0)، وفي مباراة الإياب انتصرت ايطاليا بهدفين نظيفين.

وفي التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2014، تجدد اللقاء بين ايطاليا وبلغاريا في دور المجموعات ايضًا، وسيطر التعادل على الذهاب بنتيجة (2-2)، وفي الإياب فاز الآزوري بهدفٍ دون رد.

أما اللقاء الخامس فكان في الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات الحالية، وتمكن رجال روبرتو مانشيني من تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت يوم 28 مارس من العام الجاري على ملعب فاسيل ليفسكي ستاديوم.

وتواجه المنتخبين 4 مرات في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا، فاز المنتخب الايطالي مرتين، مقابل انتصار وحيد لمنتخب بلغاريا، وسيطر التعادل على مباراة واحدة.

واصطدمت ايطاليا بنظيرتها بلغاريا في نهائيات كأس العالم مرتين، الأولى في دور المجموعات بنسخة 1968 وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، والثانية كانت في نصف نهائي نسخة 1994، وفاز الآزوري بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعد لقاء دور المجموعات ببطولة يورو 2004 هو الأول والأخير الذي جمع المنتخبين في تلك المنافسة، وانتصرت ايطاليا بنتيجة (2-1).