غريزمان يعود لمدريد وساؤول ينضم لتشيلسي.. الصفقات الأخيرة للميركاتو الصيفي

عاشت الجماهير الرياضية العالمية، الثلاثاء، سوق انتقالات صيفي مثير في آخر يوم له، من أجل معرفة ما ستقوم به إدارات الأندية، حول موقفها من ضم نجوم جُدد إلى صفوفها، أو تجديد عقود لاعبيها، الذين انتهت ارتباطاتهم مع فرقهم.



وكما كان متوقعاً، فقد شهد سوق الانتقالات إثارة كبيرة وصفقات مفاجئة، لكنها في ذات الوقت لم تشهد أبرز الصفقات التي كانت منتظرة، مثل رحيل مبابي لريال مدريد والذي لم يعلن عنه بعد إغلاق سوق الانتقالات.



وهنا نورد أبرز أخبار انتقالات اللاعبين وعلى كل تفاصيل الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفي: -





غريزمان يعود إلى أتلتيكو



تمكنت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من إعادة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مرة أخرى إلى صفوف "الروخيبلانكوس"، قادماً من فريق برشلونة الإسباني، على سبيل الإعارة، في سوق الانتقالات الصيفية، التي شهدت الكثير من المفاجآت الكبيرة.



وبحسب بيان نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن النجم الفرنسي أنطونيو غريزمان عاد مرة أخرى إلى "الروخيبلانكوس"، على سبيل الإعارة لمدة عام، مع وجود شرط إمكانية إعادة التمديد، عقب اتفاق الفريقين.



وبعد عامين من رحيله عن صفوف نادي أتلتيكو مدريد، عاد النجم الفرنسي إلى صفوف أتلتيكو مدريد مرة أخرى، حتى يعمل تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي استطاع إظهار أفضل ما لدى مهاجم "الديوك" من مهارة فنية.



ولم يستطع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان التأقلم مع طريقة لعب نادي برشلونة الإسباني، بعدما خاض معهم 74 مواجهة في جميع البطولات المحلية والقارية، لكنه لم يستطع تسجيل سوى 22 هدفاً، عكس ما كان يفعله مع أتلتيكو مدريد.



وكان غريزمان قد انتقل إلى نادي برشلونة في صيف 2019، بعدما قامت إدارة الفريق الكتالوني السابقة، بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو بكسر الشرط الجزائي للمهاجم الفرنسي، ودفع 120 مليون يورو لصالح أتلتيكو مدريد.





ساوول ينضمّ تشيلسي



انتقل متوسط الميدان الدولي الإسباني ساوول نيغيز إلى تشيلسي على سبيل الإعارة قادماً من أتلتيكو مدريد الثلاثاء.



ويعدّ النجم الإسباني (26 عاماً) من بين أبرز متوسطي الميدان في الكرة الأوروبية مما جعله هدفاً للعديد من الأندية العريقة.



وخاض ساوول 19 مباراة دولية مع "لاروخا" مسجلاً 3 أهداف.



كما لعب 340 مباراة مع أتلتيكو مدريد وسجّل 43 هدفاً في جميع المسابقات.



وثارت شكوك حول استكمال إجراءات الصفقة قبل أن يعلن الناديان إتمام الأمر قبل الموعد النهائي للانتقالات.



وذكرت تقارير محلية أن الصفقة تعطلت لبعض الوقت بسبب مشكلة في نظام الانتقالات الخاص برابطة الدوري الإسباني، لكن تم تقديم الطلب في الوقت السليم لإتمام الصفقة.



وسيلتحق اللاعب الإسباني بتشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري.



وقالت تقارير إن تشيلسي دفع خمسة ملايين يورو (5.90 مليون دولار) لضم اللاعب، مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي مقابل 40 مليون يورو.





أرسنال يعزّز صفوفه بالياباني تومياسو



أعلن نادي أرسنال الإنكليزي تعاقده الرسمي مع مدافع بولونيا الإيطالي تاكيهيرو تومياسو (22 عاماً).



ويعوّل "الغانرز" على اللاعب الدولي الياباني (23 مباراة دولية) للمساهمة في ترميم خط الدفاع الذي يشكو من مشاكل كبيرة.



ويحتل أرسنال المركز الأخير في الدوري الإنكليزي الممتاز دون نقاط بعد ثلاث مراحل إذ استقبلت شباكه 9 أهداف كاملة دون أن يسجّل أي هدف.





توتنهام يضمّ البرازيلي إيمرسون إلى صفوفه



ضمّ توتنهام الإنكليزي، البرازيلي إيمرسون رويال، إلى صفوفه بعقد يمتد حتّى 2026 قادماً من برشلونة الإسباني.



ويشغل الدولي البرازيلي مركز الظهير الأيمن.



وخاض إيمرسون (22 عاماً) 3 مباريات هذا الموسم مع برشلونة بجميع المسابقات دون تسجيل أي هدف.



كما لعب 4 مباريات دولية مع "السيليساو".





لايبزيغ يفوز بخدمات موريبا



أعلن لايبزيغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء ضم لاعب وسط برشلونة إيلاش موريبا بعقد لخمس سنوات.



وقال برشلونة إن قيمة الصفقة 16 مليون يورو وقد ترتفع إلى 22 مليون يورو (25.98 مليون دولار)، بالإضافة إلى عشرة بالمئة من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.



وترقى موريبا (18 عاما) إلى الفريق الأول في النادي الكاتالوني قرب نهاية الموسم الماضي، وشارك في 14 مباراة في الدوري الإسباني مع فريق المدرب رونالد كومان.



وقال برشلونة في بيان "يود نادي برشلونة أن يشكر إيلاش موريبا علنا على التزامه وتفانيه ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".



وكانت الآمال كبيرة في كاتالونيا على موريبا خريج أكاديمية لاماسيا الشهيرة في النادي.



لكن بعد انهيار محادثات تجديد عقده المقرر أن ينتهي في نهاية الموسم الحالي، خرج موريبا من الحسابات وتعرض لانتقادات علنية من المدرب كومان ورئيس النادي خوان لابورتا بسبب سلوكه في الأسابيع الأخيرة.





أرسنال يعير بييرين إلى ريال بيتيس



أعلن ريال بيتيس الإسباني تعاقده مع إيكتور بييرين على سبيل الإعارة من أرسنال الإنكليزي.



ويسعى ريال بيتيس للاستفادة من خبرة المدافع الدولي الإسباني (26 عاماً).





عدلي يحطّ الرحال في ميلان



أعلن ميلان الإيطالي تعاقده مع ياسين عدلي من نادي بوردو بعقد دائم.



ياسين وقّع عقدًا مع الروسونيري حتى 30 يونيو 2026.



اللاعب سيبقى في النادي الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.





إدوارد إلى كريستال بالاس



كريستال بالاس الإنكليزي يتعاقد مع أودسون إدوارد (23 عاماً) قادما إليه من سلتيك الاسكتلندي في صفقة مدتها أربع سنوات.



روبيرتس يخوض تجربة جديدة مع تروا



انتقل باتريك روبيرتس إلى تروا الفرنسي على سبيل الإعارة قادماً من مانشستر سيتي.



ويشغل اللاعب الإنكليزي (24 عاماً) مركز متوسط الميدان الهجومي.





المصدر: وكالات + مواقع الكترونية