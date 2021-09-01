في ديسمبر وليس سبتمبر .. الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الأفريقى

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن الاتحاد الأفريقى استقر على إقامة مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الأفريقى فى العاصمة القطرية الدوحة من 24 إلى 26 ديسمبر المقبل وليس سبتمبر.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "خبر حصرى هو أن الاتحاد الأفريقى أبلغ الاتحاد المصرى بإقامة مباراة السوبر بين الأهلى والرجاء خلال شهر ديسمبر ما بين يوم 24 إلى 26، والأهلى وافق على هذا الموعد فى العاصمة القطرية الدوحة".

وبدأ الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الأيام المقبلة مرحلة استكشاف فريق الرجاء المغربى قبل المباراة المرتقبة التى ستجمعهما فى السوبر الأفريقي.

وطلب موسيمانى من جهازه المعاون جمع معلومات عن فريق الرجاء ولاعبيه ومشاركاتهم، وغيرها من الأمور الفنية الخاصة بالخصم المغربى القوي.