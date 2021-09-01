رسمياً .. كريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد

الشارقة - اميمة ياسر - ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص ناديه الجديد مانشستر يونايتد للمرة الأولى، بعد الإعلان عن الانتقال الرسمي إلى الفريق وعودته من جديد قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي مانشستر صور للدون البرتغالي بقميص الشياطين الحمر وكتب: "لدينا الصور التي لطالما انتظرتها ، منذ إعلاننا المثير عن الصفقة يوم الجمعة الماضي، كريستيانو رونالدو يرتدي طقم مانشستر يونايتد الجديد لعام 2021/22".

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد تعاقد بصفة رسمية التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، ليعود النجم البرتغالي إلى أولد ترافورد بعد 12 عاما من المغادرة.