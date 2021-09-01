إصابة لاعب بمنتخب مصر وإستدعاء بديل لخوض موقعة أنجولا .. بيان إتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء أحمد توفيق لاعب بيراميدز للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهة أنجولا المقرر له مساء غداً الأربعاء على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا للإعلان عن ضم أحمد توفيق وجاء فيه «قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء أحمد توفيق لاعب بيراميدز للانضمام لمعسكر المنتخب وذلك بعد مغادرة أكرم توفيق المعسكر للإصابة وأيضا الوعكة الصحية التي أصابت عمر جابر خلال اليومين الماضيين وخضع على أثرها للراحة في فندق الاقامة دون خوضه لأي تدريبات خلالهما».

وكان قد تعرض أكرم توفيق مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للإصابة في الحاجب مما أدى لعدم استكماله المران الرئيسي للفراعنة قبل لقاء أنجولا المقرر له مساء غداً الأربعاء على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

ويجري اللاعب اختبارا صباح الغد لمعرفة إمكانية لحاقة ومشاركته أساسيا في المباراة من عدمها ويرجع الأمر إلي الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.