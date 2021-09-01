رئيس الزمالك يكشف كواليس مكالمته مع مصطفى محمد وجالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك تفاصيل مكالمته مع مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي ومسؤولي ناديه بشأن صفقة بوردو الفرنسي.

وبنهاية فترة الانتقالات الصيفية في فرنسا، لم يعلن نادي بوردو تعاقده مع مصطفى محمد الذي سافر اليوم الثلاثاء ولم يلتحق بمعسكر المنتخب لإتمام الصفقة.

وصرح مصدر لمصراوي في وقت سابق أن هناك أزمة نشبت بين مسؤولي جالاتا سراي وبوردو بشأن الصفقة وهو ما حال دون إتمامها.

وقال حسين لبيب عبر قناة الزمالك "متأكد من كل كلمة أقولها، استيقظت في الساعة الـ11 صباحاً وجدت مصطفى محمد اتصل بي أكثر من مرة، تواصلت معه وقال لي أنه في فرنسا، قال سيتم إعارته لنادي بوردو، قلت له لكي تتم إعارتك يجب تفعيل بند الشراء، والعقد مع جالاتا سراي يقول أنك من حقهم حتى نهاية ديسمبر".

وتابع "بمجرد أن يقوم نادي جالاتا سراي بإرسال الإيميل يتم تفعيل بند الشراء "غصب عن الزمالك" وأسف أنني أقول هذا اللفظ، لكن تلك هي الحقيقة، متى نحصل على الأموال؟، يوم 30 يونيو 2022، العقد جيد وبه 6 مليون دولار للزمالك وهذا رقم جيد".

واستمر "مسؤولو جالاتا سراي تواصلوا معنا الساعة 4:30 عصر الثلاثاء بشأن مصطفى محمد، من وجهة نظرنا كان يجب منحنا جزء من الأموال المستحقة لتفعيل بند الشراء طالما سيتم إعارة اللاعب إلى بوردو".

وصرح "جالاتا سراي لو قام بتفعيل بند الشراء فأمامه حتى يوم 30 يونيو لدفع 4 ملايين دولار للزمالك، سواء تألق اللاعب أم لا، وأخبروني أنهم سيرسلون تفعيل العقد الساعة 5 مساءً، فقلت لهم الأمر متاح حتى 12 منتصف الليل".

واختتم "هذا ما قمنا بفعله من قبل في عقد سيف الدين الجزيري، قمنا بإخطار المقاولون العرب بشراء اللاعب في الموعد المحدد، ودفعنا المبلغ المتفق عليه الأسبوع الماضي".