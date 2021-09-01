مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي قد يلجأ للمحكمة الدولية لشكوى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن احتمالية لجوء القلعة الحمراء إلى المحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوق النادي وشكوى نادي الزمالك لإشراكه لاعبين موقوفين في الدوري الذي توج به.

ويأمل النادي الأهلي في قبول شكواه من أجل خصم نقاط من نادي الزمالك قد تحول درع الدوري من ميت عقبة إلى الجزيرة رغم انتهاء الموسم وتتويج الفارس الأبيض باللقب.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" بالنادي الأهلي :"هناك لجنة قانونية تعكف على دراسة القضية، كل الخيارات متاحة، وأولها الاستئناف أمام مركز التسوية والتحكيم المصري، ثم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية -كاس-".

وأنهى المصدر :"مصلحة الأهلي تعرضت للضرر بسبب مشاركة الزمالك لاعبين موقوفين بقرار رسمي من اتحاد الكرة في مباريات الدوري، وإذا لم تشهد التطوارات عودة حقوق الأهلي، سيتم إعداد ملف للمحكمة الدولية".