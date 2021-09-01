كشري يجيب.. هل يقبل بالعمل مساعداً لموسيماني في الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف أحمد كشري المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي عن تقبله لفكرة العمل ضمن الجهاز الفني للنادي الأهلي لمعاونة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" قال كشري :"لم يتحدث معي أي مسئول في النادي الأهلي حول عملي في الجهاز الفني، تربطني علاقة طيبة بمحمود الخطيب ومجلس إدارته المحترم".

وأضاف كشري :"النادي الأهلي من بي أولوياتي، لا أستطيع رفض أي طلب له، شرف لأي شخص ينتمي للنادي الأهلي أن يعمل بداخله، والإنتاج الحربي لن يعترض".

وهبط فريق الإنتاج الحربي إلى دوري الدرجة الثانية، ليؤكد كشري أنه ملتزم بالعمل مع فريقه الحالي، مع وجود إمكانية للرحيل في أي وقت عن طريق تفعيل الشرط الجزائي.

وكشفت تقارير عن مفاوضات الأهلي مع الإنتاج الحربي في الفترة الماضية لضم اللاعب مصطفى البدري، وهو ما أكده كشري.

وأردف كشري :"دار حديث بين مسئولي الأهلي والإنتاج الحربي بالفعل في الفترة الماضية، الأمر كان بحاجة إلى مرونة مادية بسبب وجود فارق غير كبير بين المعروض من الأهلي والمطلوب من الإنتاج الحربي".

وأتم مدرب الإنتاج :"المفاوضات في البداية كانت تسير بجدية، لكنها هدأت في الفترة الأخيرة، الإنتاج يكن كل الاحترام للأهلي، وعدم نجاح المفاوضات لا يقلل من شأن أي طرف، واللاعب لديه عروض كثيرة من أندية كبيرة في الدوري".