الزمالك: نتابع أزمة شيكابالا.. ونشعر بالاطمئنان بأن نتيجة التظلم إيجابية جداً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن متابعة مستمرة لأزمة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا الذي تعرض لإيقاف طويل بقرار من لجنة المسابقات.

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" قال المندوه :"نتابع أزمة شيكابالا باستمرار، نشعر بالإطمئنان بأن نتيجة التظلم ستكون إيجابية جداً".

وأكد المندوه أن إدارة الشئون القانونية في نادي الزمالك تقدمت بالتظلم في الموعد المناسب اعتراضاً على قرار اتحاد الكرة بإيقاف شيكابالا وتغريمه.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إيقاف شيكابالا 8 شهور وتغريمه نصف مليون جنيه بسبب ما بدر منه في أخر أيام بطولة الدوري التي شهدت تتويج الزمالك بالدرع رقم 13 في تاريخه.